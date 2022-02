Achille Lauro | chi sono i genitori Nicola De Marinis e Cristina Zambon

(Di martedì 1 febbraio 2022), classe 1990, all’anagrafe èDeed è nato l’11 luglio a Verona, i suoinon hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo., chiIl padre, infatti èDe, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia è laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 è un magistrato della Corte di Cassazione dove a quanto pare riveste il ruolo di consigliere addetto della sezione lavoro. Nel suo curriculum anche il lavoro come docente universitario e la pubblicazione di numerosi testi. Una buona fetta del ramo paterno della famiglia diha lavorato in ambito statale, basti pesare che il ...

Oggi, in conferenza stampa Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno, ha letto l'ordine previsto dalla scaletta Leggi anche > SCALETTA ORDINE DEI CANTANTI IN GARAe Harlem Gospel Choir ...Si conosceva già la divisione dei cantanti tra le due serate ma non ancora la scaletta, che è appunto appena stata rivelata: ad aprire le danze, o meglio la gara, ècon Harlem Gospel ...Fra le iniziative di Amazon Music per il Festival di Sanremo numero 72 ci ha incuriosito - fin dal titolo - "Italians do hits better". Dall’1 al 5 febbraio, gli streamer GrenBaud e Gaia Clerici condu ...Federico De Marinis, in arte Fet, è il fratello maggiore di Achille Lauro. Anche lui lavora nel settore musicale. Ma chi è?