A Sanremo riecco Fiorello: «Sono la vostra terza dose. Mattarella? Voleva fare The Voice senior» – Il video

Un monologo su cartoncini e poi l'arrivo. Occhiali scuri, mascherina di glitter e pistola per misurare la temperatura. A poco più di 30 minuti dall'inizio del Festival di Sanremo arriva Fiorello. Una partecipazione attesa, anticipata da una lunga serie di sketch con Amadeus. Una partecipazione che inizia subito con un monologo sul Coronavirus: «Sono la vostra terza dose. Sono il booster dell'intrattenimento». Una variazione della frase con cui lo aveva introdotto Fiorello: «Il Mattarella dell'intrattenimento». E poi una battuta sul battesimo di Achille Lauro: «Vorrei sapere il voto dell'Osservatore Romano sulla performance di Lauro». Fiorello poi ha ripreso il paragone con Sergio Mattarella: «Mi sento come Mattarella. Voleva fare The Voice senior».

