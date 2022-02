A che ora finisce Sanremo 2022? Apertura e chiusura della prima puntata del Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) A che ora finisce il Festival di Sanremo 2022? Stasera, martedì 1 febbraio, inizierà la nuova edizione condotta da Amadeus su Rai1 e, in attesa di sentire le canzoni, l’orario di Apertura e chiusura è sempre un ottimo argomento di conversazione. Sanremo 2022, scaletta e voti prima serata Stasera Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 febbraio 2022) A che oraildi? Stasera, martedì 1 febbraio, inizierà la nuova edizione condotta da Amadeus su Rai1 e, in attesa di sentire le canzoni, l’orario diè sempre un ottimo argomento di conversazione., scaletta e votiserata Stasera Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : Che poi non è solo “guardare #Sanremo2022”. È calcolare l’ora esatta in cui cenare, azzeccare il volume giusto dell… - borghi_claudio : Voi lo sapete come andrà a finire adesso no? Chi pensava (con metodi goffi) di cambiare ruolo ora mica vuole riman… - michele_bravi : I fiori che sbocciano nel freddo dell’inverno arrivano nei teatri più prestigiosi d’Italia. Un nuovo spettacolo da… - incaxxatonero : RT @intuslegens: #Salvini, t'abbiamo aspettato. Davanti al #greenpass, alcuni di noi speravano che tu avessi una strategia, un piano B. Nul… - Emanuel70123144 : RT @juventusfc: ??? Vlahovic: «Ho sentito @federicochiesa prima di venire qui. Noi abbiamo un bellissimo rapporto e mi dispiace che dobbiamo… -