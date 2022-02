A causa del clima di follia mediatico, una anziana prende a martellate la figlia non vaccinata: «Volevo ucciderla» (Di martedì 1 febbraio 2022) Lite furiosa in casa tra madre e figlia ieri pomeriggio, 30 gennaio: la prima, 80 anni, impugna una mazzetta da muratore e colpisce tre volte alla testa la 57enne che fugge in strada sanguinante. I vicini chiamano la polizia che subito soccorre la donna ferita e poi ricoverata in ospedale. Una volta in casa gli… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) Lite furiosa in casa tra madre eieri pomeriggio, 30 gennaio: la prima, 80 anni, impugna una mazzetta da muratore e colpisce tre volte alla testa la 57enne che fugge in strada sanguinante. I vicini chiamano la polizia che subito soccorre la donna ferita e poi ricoverata in ospedale. Una volta in casa gli… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ricpuglisi : Articolo 83 della Costituzione materiale 'Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune… - UffiziGalleries : 'Il Signore mi disse: Alzati e prosegui verso Damasco; là sarai informato di quel che devi fare. E poiché non ci ve… - TeresaBellanova : Apprendo della morte di una giovane donna travolta dal treno, a causa di un malfunzionamento della barra del passag… - leone52641 : RT @MarcoTeb: Svizzera ???? Ginevra: I manifestanti per le libertà hanno realizzato bare di cartone che rappresentano simbolicamente ciascuna… - lovelyjessxx : RT @RosyScarano01: Cara Soleil chi è causa del suo male pianga se stesso #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : causa del Guerra degli ascensori a Berlino Leggo che Fiorello e Piero Angela a Venezia hanno dei fastidi a causa dell'ascensore che si vuole ... Ma ho scoperto che l'ascensore sarebbe passato davanti alle finestre del mio studio. 'Nein' ho fatto ...

Martedì 1 febbraio 2022 (Martedì della IV settimana del Tempo ordinario) La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: 'Il re è desolato a causa del figlio'. Parola di Dio. Salmo Responsoriale Dal Salmo 85 (...

Borriello e la carenza di arbitri: "Calo di tesseramenti a causa del Covid" Metropolis Goteborg, Frullani out. Rinviata la finale del mar Una brutta notizia dalle prove multiple agli Europei di Goteborg. Il decathleta azzurro William Frullani è stato costretto al ritiro a causa del riemergere del dolore al tendine d'Achille destro già ...

Saba Kumaritashvili sogna nel nome del cugino Nel nome del cugino. Le Olimpiadi, a casa Kumaritashvili, sono sinonimo di tristezza. Eppure, Saba Kumaritashvili, slittinista georgiano, non si è tirato indietro e, anzi, ha fatto di ...

Leggo che Fiorello e Piero Angela a Venezia hanno dei fastidi adell'ascensore che si vuole ... Ma ho scoperto che l'ascensore sarebbe passato davanti alle finestremio studio. 'Nein' ho fatto ...La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: 'Il re è desolato afiglio'. Parola di Dio. Salmo Responsoriale Dal Salmo 85 (...Una brutta notizia dalle prove multiple agli Europei di Goteborg. Il decathleta azzurro William Frullani è stato costretto al ritiro a causa del riemergere del dolore al tendine d'Achille destro già ...Nel nome del cugino. Le Olimpiadi, a casa Kumaritashvili, sono sinonimo di tristezza. Eppure, Saba Kumaritashvili, slittinista georgiano, non si è tirato indietro e, anzi, ha fatto di ...