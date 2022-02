211 – Rapina in corso | trama e cast del film di martedì 1 febbraio su Rai2 con Nicolas Cage

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nella prima serata di2022propone unche mischia a dovere dosi di intenso action e gli intrecci dei più degnipolizieschi, nel quale trova perfetta collocazione un peso massimo del genere come. Nella pellicola 211 –inl’attore interpreta Mike Chandler, un poliziotto che insieme al suo fidato collega e genero Steve MacAvoy è di pattuglia per scortare Kenny, un ragazzino di 15 anni che deve scontare una punizione in seguito ad una marachella scolastica. I toni deldiventeranno più ingarbugliati e frenetici quando i due poliziotti si trovano improvvisamente coinvolti in unain banca. Lacompleta, il ...

Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) 211 - Rapina in corso (Film) #StaseraInTV 01/02/2022 #PrimaSerata #211-rapinaincorso @RaiDue - GuidaTVPlus : 01-02-2022 21:20 #Rai2 211 - Rapina in corso #FilmAzione,Crimine,Drammatico #StaseraInTV - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, martedì #1febbraio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #Sanremo2022 ?? @RaiDue: “211 – Rapina in… - RaiDue : Un thriller adrenalinico; la rapina a mano armata più sanguinosa della storia, con Nicolas Cage nei panni del corag… - SpettacolandoTv : #211 – Rapina in corso | questa sera su Rai 2 -

Ultime Notizie dalla rete : 211 Rapina

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 1 Febbraio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Noi,in corso, Poveri ma ricchissimi, Codice Genesi, 1945, C'era una volta in America, Outlander - L'ultimo Vichingo, La legge del più forte, Derby in famiglia, Sex: Una commedia ...... in prima serata, sui principali canali tv RAI , NUOVA SOCIETA' TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET : stasera in tv su: Rai 2 e Rai 2 Hd:in corso Per gli appassionati di film d'azione su Rai ...211 Rapina in corso va in onda su Rai 2 oggi, 1° febbraio 2022, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di un poliziesco del 2018, un tentativo di riportare l’attore Nicolas Cage ai fasti del passato, ...Martedì 1 febbraio 2022 su Rai2 a partire dalle ore 21:30 va in onda la pellicola 211 - Rapina. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità della pellicola.