200 nuove assunzioni per il Gruppo ITLM: cresce l’azienda storica di trasporti della famiglia Pozzi Chiesa, che impiega oltre 1.000 persone e ha 25 sedi nel mondo (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Gruppo ITLM, da oltre 65 anni leader dei trasporti nazionali ed internazionali, chiude l’anno in crescita portando l’aggregato a sfiorare quota 200 milioni, con quasi due anni di anticipo, e ha avviato un percorso di sviluppo e consolidamento che continuerà per il prossimo triennio con: l’incremento del personale, l’ampliamento delle sedi italiane, l’inaugurazione di una zona di sdoganamento per il trasporto di merci in Belgio e accordi con player internazionali. Con 6 società internazionali di trasporto, 25 sedi nel mondo, oltre 1.000 tra dipendenti diretti e collaboratori, 500mila metri di aree di proprietà, 18 milioni di colli trasportati e un incubatore di start-up (Supernova Hub), il Gruppo ITLM si conferma ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) Il, da65 anni leader deinazionali ed internazionali, chiude l’anno in crescita portando l’aggregato a sfiorare quota 200 milioni, con quasi due anni di anticipo, e ha avviato un percorso di sviluppo e consolidamento che continuerà per il prossimo triennio con: l’incremento del personale, l’ampliamento delleitaliane, l’inaugurazione di una zona di sdoganamento per il trasporto di merci in Belgio e accordi con player internazionali. Con 6 società internazionali di trasporto, 25nel1.000 tra dipendenti diretti e collaboratori, 500mila metri di aree di proprietà, 18 milioni di colli trasportati e un incubatore di start-up (Supernova Hub), ilsi conferma ...

