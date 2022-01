Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 31 gennaio (Di martedì 1 febbraio 2022) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 31 gennaio 2021. Si attenua la curva epidemica sul territorio italiano e per fortuna nessuna regione cambia colore inscurendosi. D’altro canto, non ci sono però passaggi in fasce di colori più tenui, dunque la situazione resta cristallizzata e tutte le regioni d’Italia mantengono la loro colorazione attuale per un’altra settimana. Ricordiamo, inoltre, come a breve la colorazione delle regioni verrà cancellata, a eccezione della Zona rossa. Di seguito la lista completa e la suddivisione integrale delle quattro fasce di rischio del nostro paese che sarà in ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022)di seguito laitaliane a partire da312021. Si attenua la curva epidemica sul territorio italiano e per fortuna nessuna regione cambia colore inscurendosi. D’altro canto, non ci sono però passaggi in fasce di colori più tenui, dunque la situazione resta cristallizzata e tutte led’Italia mantengono la loroattuale per un’altra settimana. Ricordiamo, inoltre, come a breve laverrà cancellata, a eccezione della. Di seguito la lista completa e la suddivisione integralequattro fasce di rischio del nostro paese che sarà in ...

Advertising

Corriere : ?? Indossare le mascherine all’aperto resta obbligatorio su tutto il territorio nazionale, anche in zona bianca ma s… - GiovaQuez : Obbligo mascherine all'aperto in zona bianca e chiusura delle discoteche dovrebbero esser state prorogate fino al p… - Agenzia_Ansa : Le attività delle discoteche, sale da ballo e locali sono sospese fino al 10 febbraio, confermato l'obbligo di masc… - Marghe94075366 : RT @dottorbarbieri: ?? SI APPRENDE: Il #Cdm avrebbe deciso la proroga per altri 10 giorni della chiusura delle discoteche e dell'obbligo di… - BarPutin : RT @dottorbarbieri: ?? SI APPRENDE: Il #Cdm avrebbe deciso la proroga per altri 10 giorni della chiusura delle discoteche e dell'obbligo di… -