Zaki, domani l’udienza decisiva: «Comunque vada, sarò sempre grato a Bologna e alla mia grande famiglia» (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Qualunque cosa accada, sarò sempre grato alla mia città natale, alla mia università e alla mia grande famiglia per tutto questo sostegno». Queste le parole di Patrick Zaki, studente dell’università di Bologna, alla vigilia dell’udienza che potrebbe essere decisiva. Zaki ha passato quasi due anni nelle carceri egiziane senza un procedimento giudiziario e lo scorso dicembre è stato scarcerato, ma non assolto. Su Facebook oggi, 31 gennaio, ha pubblicato un manifesto affisso a Bologna in cui viene ritratto lui e la scritta «Libertà per Patrick Zaki». «Bologna è con te. Speriamo di poterti abbracciare ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Qualunque cosa accada,mia città natale,mia università emiaper tutto questo sostegno». Queste le parole di Patrick, studente dell’università divigilia delche potrebbe essereha passato quasi due anni nelle carceri egiziane senza un procedimento giudiziario e lo scorso dicembre è stato scarcerato, ma non assolto. Su Facebook oggi, 31 gennaio, ha pubblicato un manifesto affisso ain cui viene ritratto lui e la scritta «Libertà per Patrick». «è con te. Speriamo di poterti abbracciare ...

