Yemen, la guerra non è finita: ancora attacchi e decine di morti. E gli Usa ci guadagnano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nonostante i mezzi d’informazione non ne parlino quasi più e osservatori e analisti parlino di un conflitto prossimo alla conclusione, la guerra iniziata nel marzo 2015 nello Yemen non è affatto terminata. Il 17 gennaio un attacco del gruppo armato huthi ha colpito una struttura petrolifera di Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti, causando tre vittime civili. Sei giorni dopo un altro missile ha colpito il sud dell’Arabia Saudita, ferendo due civili. La reazione della coalizione guidata dall’Arabia Saudita è stata spietata, con la consueta pioggia di missili che hanno colpito la capitale Yemenita Sana’a e altre zone dello Yemen distruggendo infrastrutture, danneggiando servizi e facendo decine di vittime. Il 20 gennaio il porto di Hudaydah è stato ripetutamente colpito da attacchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nonostante i mezzi d’informazione non ne parlino quasi più e osservatori e analisti parlino di un conflitto prossimo alla conclusione, lainiziata nel marzo 2015 nellonon è affatto terminata. Il 17 gennaio un attacco del gruppo armato huthi ha colpito una struttura petrolifera di Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti, causando tre vittime civili. Sei giorni dopo un altro missile ha colpito il sud dell’Arabia Saudita, ferendo due civili. La reazione della coalizione guidata dall’Arabia Saudita è stata spietata, con la consueta pioggia di missili che hanno colpito la capitaleita Sana’a e altre zone dellodistruggendo infrastrutture, danneggiando servizi e facendodi vittime. Il 20 gennaio il porto di Hudaydah è stato ripetutamente colpito da...

