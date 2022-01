Yemen, la guerra dei bambini (Di lunedì 31 gennaio 2022) Combattono nelle file degli Houthi e dei governativi alleati dei sauditi. Il conflitto ha provocato 377 mila morti e si macchia di nuovi orrori: la tragedia nelle testimonianze raccolte da Medici senza frontiere Leggi su lastampa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Combattono nelle file degli Houthi e dei governativi alleati dei sauditi. Il conflitto ha provocato 377 mila morti e si macchia di nuovi orrori: la tragedia nelle testimonianze raccolte da Medici senza frontiere

