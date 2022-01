Xhaka Roma, niente regista per Mourinho: tutto rinviato alla prossima estate (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi non sono riusciti ad arrivare a Xhaka, con l’Arsenal si tratterà la prossima estate La Roma non è riuscita a fare l’ultimo regalo a José Mourinho, ovvero il regista tanto richiesto. Il nome in cima alla lista era sempre quello di Granit Xhaka, ma la mancata partenza di Diawara ha complicato i piani giallorossi. La trattativa con l’Arsenal però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si riaprirà in estate quando il club capitolino si siederà alla scrivania dei londinesi per trattare anche il cartellino di Maitland-Niles, attualmente in giallorosso con la formula del prestito secco. I Gunners valutano il terzino circa 10 milioni, la metà rispetto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato: i giallorossi non sono riusciti ad arrivare a, con l’Arsenal si tratterà laLanon è riuscita a fare l’ultimo regalo a José, ovvero iltanto richiesto. Il nome in cimalista era sempre quello di Granit, ma la mancata partenza di Diawara ha complicato i piani giallorossi. La trattativa con l’Arsenal però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si riaprirà inquando il club capitolino si siederàscrivania dei londinesi per trattare anche il cartellino di Maitland-Niles, attualmente in giallorosso con la formula del prestito secco. I Gunners valutano il terzino circa 10 milioni, la metà rispetto ...

Advertising

TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSpezia #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, non solo Xhaka: 3 colpi in esta… - CalcioOggi : Calciomercato Roma: le ultime sulla trattativa per Xhaka - Fantacalcio ® - TuttoASRoma : La Roma è già avanti: studia i colpi estivi. Guedes e Xhaka gli obiettivi, Veretout e Ibañez possono partire - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, non solo Xh… - TuttoASRoma : Roma, per il regista tutto rinviato all’estate: Xhaka in pole -