WWE | Solo pochi giorni fa era stato scelto Riddle come vincitore della Royal Rumble

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In WWE i piani creativi cambiano spesso in modo molto repentino, talvolta senza che ci siano di mezzo infortuni o altri fattori imprevedibili. Sembra sia questo il casoscelta del2022, per la quale pare ci fosse tantissima indecisione in seno al team creativoWWE. Anche Orton in lizza Secondo quanto riporta l’autorevole PWInsider, infatti, la WWE avevafinale. Sembra che l’idea fosse questa fino afa, poi durante la settimana ci sarebbero stati vari cambiamenti e la scelta finale è ricaduta su Lesnar. La WWE aveva ipotizzato anche di far vincere a Randy Orton la sua terza ...