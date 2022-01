WWE: I piani per Big E alla Royal Rumble erano diversi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una delle prestazioni più sottotono di tutta la Royal Rumble è sicuramente stata quella di Big E che non ha brillato durante il 30 Men’s Royal Rumble Match, entrato col numero 26 ed eliminato in sordina dagli RK-Bro dopo nemmeno 7 minuti dalla sua entrata non totalizzando nemmeno un’eliminazione. Non una Rumble da incorniciare per l’ex-WWE Champion dal quale ci si aspettava sicuramente una prestazione di tutt’altro livello. Colpa di Kofi? Poco prima di Big E, era entrato nel match col numero 24 il suo compagno del New Day, Kofi Kingston che complice un botch nel tentativo di salvarsi aggrappandosi alle barriere fuori ring, è stato prematuramente eliminato dalla rissa reale dopo appena 21 secondi. Questo errore di Kofi potrebbe aver di gran lunga influito ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una delle prestazioni più sottotono di tutta laè sicuramente stata quella di Big E che non ha brillato durante il 30 Men’sMatch, entrato col numero 26 ed eliminato in sordina dagli RK-Bro dopo nemmeno 7 minuti dsua entrata non totalizzando nemmeno un’eliminazione. Non unada incorniciare per l’ex-WWE Champion dal quale ci si aspettava sicuramente una prestazione di tutt’altro livello. Colpa di Kofi? Poco prima di Big E, era entrato nel match col numero 24 il suo compagno del New Day, Kofi Kingston che complice un botch nel tentativo di salvarsi aggrappandosi alle barriere fuori ring, è stato prematuramente eliminato drissa reale dopo appena 21 secondi. Questo errore di Kofi potrebbe aver di gran lunga influito ...

