WWE | A WrestleMania sarà Ronda vs Charlotte? Le intenzioni della Flair sono chiare da mesi

Ronda Rousey ha fatto il suo ritorno in WWE nella maniera più trionfale possibile, eliminando Charlotte Flair e conquistando la vittoria della Royal Rumble, aggiudicandosi quindi una title shot per WrestleMania. Sbollita la delusione per il match e l'evento in generale, i fan si chiedono chi sfiderà la Baddest Woman on the Planet al Grandest Stage of Them All. Sembra tutto pronto anche per il titolo di Raw Nonostante molti fan abbiano criticato il finale della Royal Rumble, pare che la WWE stesse pianificando la faida tra Ronda e Charlotte da un po', e la strada per arrivare al match di WrestleMania doveva necessariamente passare per la rissa reale. Questa faida pare sia stata fortemente voluta dalla stessa ...

