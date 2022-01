Wanda Nara e Mauro Icardi | è di nuovo crisi | il dettaglio e quel messaggio sospetto su Instagram

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra e c'è aria di, di. Tre mesi dopo lo scandalo soprannominatogate e il triangolo con China Suarez che li ha quasi portati alla separazione, c'è unche non è sfuggito ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Leggi anche >e Mauro Icardi, nuova crisi Durante la notte, l'attaccante del Psg ha smesso di seguire la moglie su Instagram e ha disattivato il suo account. L'argentina ha reagito con ...Dopo aver evitato la separazione a causo dello scandalo China Suarez, la coppia sembra di nuovo in crisi: gli indizi social lo confermano. Dopo essersi ritrovati,e Icardi sembrano di nuovo in crisi nera. Erano ritornati sereni, mostrandosi felici e innamorati sui social, ma ora il calciatore fa un gesto plateale che non lascia spazio a dubbi. I due ...Tra Wanda Nara e Mauro Icardi c'è aria di crisi, di nuovo. Tre mesi dopo lo scandalo soprannominato Wandagate e il triangolo con China Suarez che li ha quasi portati ...Tra Wanda Nara e Mauro Icardi c'è aria di crisi, di nuovo. Tre mesi dopo lo scandalo soprannominato Wandagate e il triangolo con China Suarez che li ha quasi portati ...