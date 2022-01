Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. Michieletto e Lavia: Trento a trazione azzurra (Di lunedì 31 gennaio 2022) Volley, i migliori italiani della 19° giornata di Superlega LORENZO CORTESIA: Determinante nella vittoria nella sfida salvezza di Verona sul campo di Cisterna. Chiude con 11 punti all’attivo, 2 ace, tre muri e il 55% in attacco. MARCO VOLPATO: Parte in panchina ma dal secondo set entra in campo e il punto di Padova porta anche la sua firma, con 8 punti e il 73% in attacco. Non altrettanto bene a muro. FEDERICO CROSATO: Portagonista a sorpresa dal terzo set in avanti. Buona prestazione la sua con 5 punti in tre set e il 71% in attacco. TOMMASO STEFANI: Altra messe di punti pesante per l’opposto pugliese che chiude la sua prestazione a Padova con 17 punti e il 48% in attacco, con un muro. GABRIELE DI MARTINO: Manda spesso in tilt i centrali di Padova costringendo il tecnico avversario ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022), i19°diLORENZO CORTESIA: Determinante nella vittoria nella sfida salvezza di Verona sul campo di Cisterna. Chiude con 11 punti all’attivo, 2 ace, tre muri e il 55% in attacco. MARCO VOLPATO: Parte in panchina ma dal secondo set entra in campo e il punto di Padova porta anche la sua firma, con 8 punti e il 73% in attacco. Non altrettanto bene a muro. FEDERICO CROSATO: Portagonista a sorpresa dal terzo set in avanti. Buona prestazione la sua con 5 punti in tre set e il 71% in attacco. TOMMASO STEFANI: Altra messe di punti pesante per l’opposto pugliese che chiude la sua prestazione a Padova con 17 punti e il 48% in attacco, con un muro. GABRIELE DI MARTINO: Manda spesso in tilt i centrali di Padova costringendo il tecnico avversario ad ...

