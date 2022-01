Volley femminile | le migliori italiane della 17° giornata di A1 Antropova | Omoruyi e Giulia Gennari | largo alle giovani!

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022), le17°di A1 ROSSELLA OLIVOTTO: Implacabile in attacco la centrale di Busto Arsizio che chiude il suo match con 8 punti e con un ottimo 88% in attacco, con un muro vincente. CAMILLA MINGARDI: Altra prestazione da grande protagonista dell’opposto lombarda che si sobbarca gran parte del peso dell’attacco di Busto e chiude il match casalingo con 24 punti e il 45% in attacco, due ace e due muri. EKATERINA: Ancora una prova di sostanzagiovane opposta di Scandicci che, in tre set, a Trento, colleziona 11 punti con ben 5 ace e il 60% in attacco. NOEMI SIGNORILE: MVPgara casalinga vinta in tre set con Firenze dalla sua Cuneo che fa giostrare nel migliore dei modi, ...