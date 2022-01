Vietato votare: “Repubblica” attacca Giorgia Meloni solo perché chiede di tornare alle urne… (Di lunedì 31 gennaio 2022) AAA Nazione democratica dove stampa “insulta” leader unica opposizione parlamentare poiché chiede elezioni anticipate cercasi. No democrature no staterelli sottosviluppati. Eh sì, prima o poi sul mappamondo bisognerà attaccarlo un annuncio simile per cercare di trovarvi un Paese che somigli, anche lontanamente, al nostro. Impresa difficile, se non impossibile. Già, in quale democrazia ai giornali verrebbe in mente di attaccare l’unica leader d’opposizione – Giorgia Meloni – solo perché vorrebbe tornare alle urne? In nessuna, ovviamente: solo in Italia. Convinciamocene: nulla da noi è più eversivo che battersi per restituire la parola ai cittadini. «Giorgia Meloni ha il vizio di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) AAA Nazione democratica dove stampa “insulta” leader unica opposizione parlamentare poichéelezioni anticipate cercasi. No democrature no staterelli sottosviluppati. Eh sì, prima o poi sul mappamondo bisogneràrlo un annuncio simile per cercare di trovarvi un Paese che somigli, anche lontanamente, al nostro. Impresa difficile, se non impossibile. Già, in quale democrazia ai giornali verrebbe in mente dire l’unica leader d’opposizione –vorrebbeurne? In nessuna, ovviamente:in Italia. Convinciamocene: nulla da noi è più eversivo che battersi per restituire la parola ai cittadini. «ha il vizio di ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? VIETATO VOTARE PER IL PdR ?? ??SEI positivo? VOTI al drive-in ??NON hai il SGP? VOTI con tampone andando a RO… - SecolodItalia1 : Vietato votare: se “Repubblica” attacca Giorgia Meloni solo perché chiede di tornare alle urne… - St1cazz_ : RT @BNedaris: Piccoli geni Prima di entrare lì dentro sono perquisiti loro e i loro bagagli, non può essere né un copione, né certamente no… - BNedaris : Piccoli geni Prima di entrare lì dentro sono perquisiti loro e i loro bagagli, non può essere né un copione, né cer… - mategaia : @mario_bontempo @EnricoLetta Capisco che se non c'è scritto da nessuna parte che è vietato, qualunque maggioranza p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato votare Giorni bui per la sinistra ucraina Solo tre paesi hanno ritenuto opportuno votare contro: Stati Uniti, Ucraina e il minuscolo ... Una legge sulla "decomunizzazione" ha vietato l'uso dei simboli comunisti e criminalizzato ogni riferimento ...

La Puglia fa dietrofront sulle visite senza Green Pass Mentre Emiliano è da una settimana a Roma a votare il presidente della repubblica, i dirigenti con ... Nonostante è vietato farlo se non in zona rossa. In Puglia ad esempio il sindaco di Crispiano (5 ...

Vietato votare: se "Repubblica" attacca Giorgia Meloni solo perché chiede di tornare alle urne Il Secolo d'Italia "Delusa da Salvini abbiamo perso", sul Quirinale la Meloni non ci sta Giorgia Meloni, è finita male per il centrodestra... «Secondo me è finita male per tutti. Si può anche fare la gara a ...

"Rimuovete Maus": cancel culture contro l'opera sull'Olocausto Il celebre graphic novel di Art Spiegelman sull'Olocausto, vincitore del Premio Pulitzer, è stato rimosso dal programma di una scuola del Tennesse. Polemica sulla censura nelle scuole americane ...

Solo tre paesi hanno ritenuto opportunocontro: Stati Uniti, Ucraina e il minuscolo ... Una legge sulla "decomunizzazione" hal'uso dei simboli comunisti e criminalizzato ogni riferimento ...Mentre Emiliano è da una settimana a Roma ail presidente della repubblica, i dirigenti con ... Nonostante èfarlo se non in zona rossa. In Puglia ad esempio il sindaco di Crispiano (5 ...Giorgia Meloni, è finita male per il centrodestra... «Secondo me è finita male per tutti. Si può anche fare la gara a ...Il celebre graphic novel di Art Spiegelman sull'Olocausto, vincitore del Premio Pulitzer, è stato rimosso dal programma di una scuola del Tennesse. Polemica sulla censura nelle scuole americane ...