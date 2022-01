VIDEO MotoGP 2022 | la Ducati svela la livrea delle Desmosedici per la prossima stagione

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In attesa dello Shakedown e dei Test ufficiali di Sepang, in Malesia, lahato, con un brevepostato sui propri canali social, ladellaper ladando poi appuntamento a lunedì prossimo, 7 febbraio, alle ore 16.00 italiane per la presentazione ufficiale, che avverrà online. Il rosso ovviamente è il colore dominante, ma di una tonalità più intensa rispetto al passato, per tornare al coloreorigini della. Dalle prime immagini si intuisce che Francesco Bagnaia correrà ancora col 63, mentre Jack Miller ha confermato il 43. ILCON LA NUOVADELLAThecorse ...

Quasi tutto pronto per un'emozionante annata di MotoGP, seppur la presentazione del team di riferimento sia stata rinviata al 7 febbraio a causa dell'emergenza Coronavirus. Non ci sarà Valentino Rossi, ritiratosi dalla MotoGP a fine stagione 2021, ma i piloti in pista. Oggi, però, il team di Borgo Panigale ha pubblicato un video sui social col quale ha mostrato le nuove livree. Il Ducati Lenovo Team ha presentato la nuova Desmosedici GP22, nuova moto dedicata a Jack Miller e Pecco Bagnaia, pronti a recitare ruoli da protagonisti durante la nuova stagione della MotoGP.