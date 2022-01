Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Biglia #Milan #Lazio - AntoVitiello : ???? Visite mediche con il #Milan ??? per l'attaccante serbo Marko #Lazetic (18) @MilanNewsit - AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - Milan_life1 : RT @AloBrasil1974: Nesta: “Non andrò mai alla Juve, sono solo notizie inventate. Anche perché io non ho un procuratore, devono parlare con… - Mediagol : VIDEO Milan, rebus sul futuro di Kessie: situazione rinnovo e occhi su Renato Sanches -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Milan

Sky Sport

Una scena da film, che il giocatore deldocumentò pure con un(che poi portò come prova sul palco). Uno show non previsto, ma senz'altro impossibile da scordare. Insomma, Ibra al Festival ...L'obiettivo delè quello di trovare un attaccante giovane che possa maturare all'ombra di Zlatan e Giroud: i due candidati sono Jonathan David e Alexander Isak. Ecco come giocherebbero i rossoneri con uno dei ...Intervenuto sul suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha dato i voti al mercato di gennaio 2022 delle big, tra le quali anche l'Inter ...Il Milan starebbe pensando ad un giovane centravanti per la prossima finestra di calciomercato estiva: sul taccuino gli attaccanti Jonathan David e Alexander Isak. Paolo Maldini ( ...