VIDEO LIVE CALCIOMERCATO: TUTTI GLI AFFARI IN DIRETTA FINO ALLE 20.30 (Di lunedì 31 gennaio 2022) LIVE FINO ALLE 20:30 con i giornalisti della Gazzetta dello Sport per seguire le trattative dell'ultimo giorno di CALCIOMERCATO invernale Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022)20:30 con i giornalisti della Gazzetta dello Sport per seguire le trattative dell'ultimo giorno diinvernale

Advertising

chetempochefa : 'I can't believe the news today...' A 50 anni dal tragico Bloody Sunday, dove in Irlanda vennero uccisi 14 civili,… - rtl1025 : ?? 'Una #bambina è morta, trasportata dalla #Calabria, in condizioni disperate. Nella sua regione la #sanità è commi… - calciomercatoit : ?? CMIT TV | MARATONA MERCATO: diretta no stop dalle ore 15, come sempre sul nostro canale Twitch! ??? Conducono… - Kairos_live : Appuntamento domani 1 febbraio alle 18.00 con #RoccoBove, Head of Fixed Income, che sarà ospite di 'Report' di… - Mediagol : VIDEO LIVE CALCIOMERCATO: TUTTI GLI AFFARI IN DIRETTA FINO ALLE 20.30 -