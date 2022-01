VIDEO Juventus, quanti nomi per giugno: da Koulibaly a De Jong e Jorginho, le ultime (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo gli acquisti di Vlahovic, Zakaria e Gatti, la Juventus progetta grandi manovre anche in vista del prossimo calciomercato estivo Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo gli acquisti di Vlahovic, Zakaria e Gatti, laprogetta grandi manovre anche in vista del prossimo calciomercato estivo

Advertising

romeoagresti : #Kulusevski saluta la #Juventus: “Sono stato molto bene, spero un giorno di tornare” ??????@GoalItalia - romeoagresti : #Juventus: #Zakaria è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Zakaria has arrived at J Medical… - romeoagresti : #Juve: #Gatti è arrivato al J|M per sottoporsi alle visite mediche: resterà in prestito al Frosinone fino al termin… - Giuliaesaurita : Aaron Ramsey è finalmente lontano dall’Italia, da Torino e dalla Juventus fc - Mediagol : VIDEO Juventus, quanti nomi per giugno: da Koulibaly a De Jong e Jorginho, le ultime -