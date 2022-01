VIDEO Eriksen, l’ex Inter riparte dalla Premier League: dopo gli Spurs il Brentford (Di lunedì 31 gennaio 2022) Christian Eriksen riparte dal Brentford. L'ex numero 10 dell'Inter ricomincia la sua nuova vita calcistica dalla Premier League, dopo il grave malore con la Danimarca, nel corso degli ultimi Europei 2021 Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) Christiandal. L'ex numero 10 dell'ricomincia la sua nuova vita calcisticail grave malore con la Danimarca, nel corso degli ultimi Europei 2021

Advertising

FBiasin : Oggi è un bel giorno: bentornato Christian #Eriksen. - TeoVisma : #Eriksen ha firmato con il Brentford. Contentissimo per lui dopo quanto successo in estate. - esistenzialinte : RT @ada_cotugno: Eriksen torna in Premier a League, nella squadra più sorprendente di tutte. Sarà una bella avventura ?? - vicentep_14 : RT @FBiasin: Oggi è un bel giorno: bentornato Christian #Eriksen. - HontasL : RT @FBiasin: Oggi è un bel giorno: bentornato Christian #Eriksen. -