Viaggio al Polo Sud, obiettivo Marte (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due esploratori inglesi sono in Viaggio, a piedi o con gli sci, verso il Polo Sud. Le conseguenze sul loro fisico di una missione così dura (lunga 80 giorni) aiuteranno a capire se uno sbarco umano sul Pianeta rosso sarà mai possibile. I grandi esploratori dei primi del Novecento lo descrivevano come un Viaggio di andata e ritorno dall'inferno più assoluto. Non c'è avventura più ardua che raggiungere a piedi o sugli sci il Polo Sud geografico affrontando le condizioni climatiche più estreme di tutto il pianeta. È a questa impresa che sono chiamati oggi due esploratori inglesi, Justin Packshaw e Jamie Facer-Childs, nell'ambito di una missione alla quale collaborano la Nasa, l'European space agency (Esa) e l'Università di Stanford. Negli oltre 80 giorni di Viaggio a piedi e con gli sci a trazione con ...

