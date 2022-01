Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 19:45 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 19:35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO ANCORA L’INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: LE CODE TRA LAURENTINA E ANAGNINA. DALLE 23 DI QUESTA NOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI 1 FEBBRAIO, PER LAVORI SULLA A1 Roma-NAPOLI, E’ CHIUSO IL CASELLO DI VALMONTONE IN USCITA PER CHI PROVIENE DA Roma. E’ COMUNQUE POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI COLLEFERRO. DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)DEL 31 GENNAIOORE 19:35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO ANCORA L’INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: LE CODE TRA LAURENTINA E ANAGNINA. DALLE 23 DI QUESTA NOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI 1 FEBBRAIO, PER LAVORI SULLA A1-NAPOLI, E’ CHIUSO IL CASELLO DI VALMONTONE IN USCITA PER CHI PROVIENE DA. E’ COMUNQUE POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI COLLEFERRO. DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Moiano - Riqualificazione viabilità, procede senza sosta l'attività comunale Questa Amministrazione sta rinnovando radicalmente anche la viabilità e, allo stesso tempo, sta ... entro venti giorni circa, si provvederà a completare i lavori e a riaprire al traffico anche via Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 01 - 2022 ore 15:30 VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 15:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO ROMA E TRA LA COLOMBO E VIA ...

