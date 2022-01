Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 11:30 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA NETTUNENSE, SI STA IN CODA TRA CECCHINA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO E VELLETRI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, CI SONO CODE SULLA SR155 DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA VERSO FROSINONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 E’ LIMITATA TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA, E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE. INFINE LAVORI, SULL’A1 Roma-NAPOLI QUESTA NOTTE DALLE 22.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI FROSINONE IN ENTRATA VERSO NAPOLI E IN USCITA PER CHI PROVIENE DA Roma. IL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)DEL 31 GENNAIOORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA NETTUNENSE, SI STA IN CODA TRA CECCHINA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO E VELLETRI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, CI SONO CODE SULLA SR155 DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA VERSO FROSINONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 E’ LIMITATA TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA, E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE. INFINE LAVORI, SULL’A1-NAPOLI QUESTA NOTTE DALLE 22.00 ALLE 5.00 RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO DI FROSINONE IN ENTRATA VERSO NAPOLI E IN USCITA PER CHI PROVIENE DA. IL ...

