Verso Inter-Milan, San Siro quasi sold-out: niente vendita libera. Biglitti disponibili solo nel settore ospiti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Venduti quasi tutti i biglietti per il derby tra Inter e Milan Sono andati a ruba i biglietti per il derby tra Inter e Milan in programma per sabato 5 febbraio. La società nerazzurra ha annullato la vendita libera dei tagliandi visto che non sono più disponibili biglietti con San Siro che farà dunque registrare il ‘sold out’ seppur la capienza massima sarà al 50%. Gli unici tagliandi in vendita sono quelli del settore ospite, in questo caso secondo anello blu, la cui vendita però è riservata ai soli tifosi rossoneri in possesso della tessera del tifoso ‘Cuore Rossonero’. Milan, ITALY – AUGUST 21: The FC Internazionale fans ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Vendutitutti i biglietti per il derby traSono andati a ruba i biglietti per il derby train programma per sabato 5 febbraio. La società nerazzurra ha annullato ladei tagliandi visto che non sono piùbiglietti con Sanche farà dunque registrare il ‘out’ seppur la capienza massima sarà al 50%. Gli unici tagliandi insono quelli delospite, in questo caso secondo anello blu, la cuiperò è riservata ai soli tifosi rossoneri in possesso della tessera del tifoso ‘Cuore Rossonero’., ITALY – AUGUST 21: The FCnazionale fans ...

