Venezia | è fatta per l’arrivo di Nsame | il comunicato ufficiale

Il Venezia regala un nuovo colpo in attacco a mister Paolo Zanetti. Ufficiale l'arrivo di Nsame dallo Young Boys. Colpo in attacco del Venezia che, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato l'arrivo di Jean-Pierre Nsame. Comunicato – «Il Venezia FC comunica l'acquisizione dell'attaccante camerunense Jean-Pierre Nsame, 28 anni, in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un'opzione per il trasferimento a titolo definitivo».

