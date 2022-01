“Vedo te in semifinale”: tramano alle sue spalle, Soleil sente tutto [VIDEO] (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ore complicate per Soleil Sorge: sta per scadere il suo tempo al GF Vip? Una concorrente sembra molto bene informata… Soleil Sorge (fonte youtube)Soleil Sorge è uno dei concorrenti nominati per la puntata di stasera lunedì 31 gennaio, assieme a Delia Duran e Giucas Casella. E’ stata resa immune per parecchie puntate dall’opinionista Sonia Bruganelli, e risparmiata perciò dal giudizio del pubblico ma, secondo gli ultimi sondaggi, il suo indice di gradimento sta crollando vertiginosamente. Uscita con le ossa rotte dal confronto con Nathaly Caldonazzo, preferita del pubblico con il 63% di votazioni, Soleil corre il serio rischio di uscire tra poche ore. L’influencer sembrava uno dei potenziali concorrenti meritevoli di guadagnarsi l’ingresso in finale, ma ultimamente Soleil si è resa ... Leggi su ck12 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ore complicate perSorge: sta per scadere il suo tempo al GF Vip? Una concorrente sembra molto bene informata…Sorge (fonte youtube)Sorge è uno dei concorrenti nominati per la puntata di stasera lunedì 31 gennaio, assieme a Delia Duran e Giucas Casella. E’ stata resa immune per parecchie puntate dall’opinionista Sonia Bruganelli, e risparmiata perciò dal giudizio del pubblico ma, secondo gli ultimi sondaggi, il suo indice di gradimento sta crollando vertiginosamente. Uscita con le ossa rotte dal confronto con Nathaly Caldonazzo, preferita del pubblico con il 63% di votazioni,corre il serio rischio di uscire tra poche ore. L’influencer sembrava uno dei potenziali concorrenti meritevoli di guadagnarsi l’ingresso in finale, ma ultimamentesi è resa ...

Ultime Notizie dalla rete : Vedo semifinale Feliciano Lopez rende omaggio a Rafael Nadal ... ha avuto la meglio su Stefanos Tsitsipas in una semifinale intensa e spettacolare. Se dovesse ... Non vedo l'ora di godermi lo spettacolo domenica' - ha scritto il 40enne iberico. Lo stesso Rafa non si ...

Zio Toni parla delle possibilità di Rafa Nadal di battere Medvedev ...Federer e Novak Djokovic Zio Toni e le possibilità di suo nipote in finale a Melbourne 'Questa semifinale mi ha ricordato i suoi momenti migliori della sua carriera' - ha dichiarato suo zio - 'Vedo ...

LA DELUSIONE DI TSITSIPAS DOPO LA SCONFITTA CON MEDVEDEV Tennis. Stefanos Tsitsipas si è dovuto arrendere a Daniil Medvedev nella seconda semifinale degli Australian Open 2022. Nonostante abbia disputato un buon match, il greco non è riuscito a scalfire le ...

