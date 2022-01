Vedeseta | scomparso nel bosco ritrovato e portato in salvo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 gennaio 2022). I vigili del fuoco di Bergamo con l’UCL , i Droni e i cinofili sono intervenuti nella giornata di lunedì 31 gennaio per la ricerca di una persona in Piazza don Arrigoni a Vedesta. Le ricerche sono iniziate alle 15.30, dopo alcune ore l’uomo è statodagli uomini del Soccorso Alpino e in collaborazione con i vigili del fuoco che lo hanno recuperato e poi affidato alle cure mediche. L’intervento è stato ultimato alle 19.30.