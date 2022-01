Vedere Soleil Sorge senza trucco vi lascerà senza parole: la concorrente del Gf Vip ama mostrarsi al naturale (Di martedì 1 febbraio 2022) Vedere Soleil Sorge senza trucco vi lascerà senza parole: la concorrente del Gf Vip si mostra in tutta la sua semplicità. Soleil Sorge è entrata come concorrente del Gf Vip il 13 settembre, quando tutto ha avuto inizio. Prima ancora di questa partecipazione, è stata concorrente di altri due reality. L’abbiamo vista a Pechino Express, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 1 febbraio 2022)vi: ladel Gf Vip si mostra in tutta la sua semplicità.è entrata comedel Gf Vip il 13 settembre, quando tutto ha avuto inizio. Prima ancora di questa partecipazione, è statadi altri due reality. L’abbiamo vista a Pechino Express, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

hyunjinxmeli : RT @partesipanti: spiace per chi la pensa diversamente ma soleil è subdola, maleducata, odiosa, si crede simpatica, fa la vittima, è cattiv… - sph_zng : RT @itsnorab: Alfonso, muoviti ad annunciare Soleil come prima papabile finalista che io devo vedere Euphoria #gfvip - federico20056 : RT @partesipanti: spiace per chi la pensa diversamente ma soleil è subdola, maleducata, odiosa, si crede simpatica, fa la vittima, è cattiv… - AndreiaVerando4 : RT @partesipanti: spiace per chi la pensa diversamente ma soleil è subdola, maleducata, odiosa, si crede simpatica, fa la vittima, è cattiv… - LuigiLonoce1 : Vedere @PattiMemmola in pena per soleil non ha prezzo ... @GFVIP -