Variante Omicron | in Russia oggi nuovo record di contagi

(Adnkronos) – In Russia sono stati registrati altri 124.070 nuovi casi di coronavirus, un record dall'inizio della pandemia, mentre sono 621 i decessi per complicanze nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento della pandemia da coronavirus nel Paese, segnalando la continua diffusione della Variante Omicron. Sono invece 9.090 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali russi nell'ultima giornata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

