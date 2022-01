Vaccino Covid, in Usa ok definitivo Fda a Moderna per over 18 (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Piena approvazione per il Vaccino anti-Covid di Moderna negli Usa. L’agenzia del farmaco Fda – annuncia l’azienda americana – ha approvato la domanda di autorizzazione definitiva (Biologics License Application, Bla) di Spikevax* per la prevenzione di Covid-19 nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. L’ente regolatorio aveva concesso al Vaccino l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) il 18 dicembre 2020. “Il nostro Vaccino Covid-19 è stato somministrato a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, proteggendole dall’infezione, dal ricovero e dalla morte – dichiara Stéphane Bancel, Ceo di Moderna – La totalità dei dati provenienti dal mondo reale e la Bla ottenuta da Spikevax negli Stati Uniti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Piena approvazione per ilanti-dinegli Usa. L’agenzia del farmaco Fda – annuncia l’azienda americana – ha approvato la domanda di autorizzazione definitiva (Biologics License Application, Bla) di Spikevax* per la prevenzione di-19 nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. L’ente regolatorio aveva concesso all’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) il 18 dicembre 2020. “Il nostro-19 è stato somministrato a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, proteggendole dall’infezione, dal rico e dalla morte – dichiara Stéphane Bancel, Ceo di– La totalità dei dati provenienti dal mondo reale e la Bla ottenuta da Spikevax negli Stati Uniti ...

