Vaccinazioni Covid, somministrate più di 24mila dosi ai bambini: oltre 3 mila in Bergamasca (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 24.358 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati lo scorso fine settimana nei 28 hub della Regione in occasione dell’Open day. Il 70% di loro, oltre 17.000, ha ricevuto la prima dose senza aver precedentemente prenotato. “Un ottimo riscontro – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – per un’iniziativa da me sostenuta e impegnativa per il personale sanitario, pensata per semplificare ai genitori l’accesso ai centri vaccinali e incoraggiare la vaccinazione dei bambini in età pediatrica”. “Ringrazio medici, infermieri e volontari per la disponibilità – ha aggiunto l’assessore – e tutti i genitori che hanno colto l’importante l’occasione”. “Invito ancora tutti i genitori che hanno a cuore la salute dei loro figli – ha concluso Letizia Moratti – a proteggerli con il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono 24.358 itra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati lo scorso fine settimana nei 28 hub della Regione in occasione dell’Open day. Il 70% di loro,17.000, ha ricevuto la prima dose senza aver precedentemente prenotato. “Un ottimo riscontro – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – per un’iniziativa da me sostenuta e impegnativa per il personale sanitario, pensata per semplificare ai genitori l’accesso ai centri vaccinali e incoraggiare la vaccinazione deiin età pediatrica”. “Ringrazio medici, infermieri e volontari per la disponibilità – ha aggiunto l’assessore – e tutti i genitori che hanno colto l’importante l’occasione”. “Invito ancora tutti i genitori che hanno a cuore la salute dei loro figli – ha concluso Letizia Moratti – a proteggerli con il ...

