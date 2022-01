Vaccinazione obbligatoria ai sanitari, il governo inglese verso clamoroso dietrofront (Di lunedì 31 gennaio 2022) Londra, 31 gen — Sta rimbalzando su tutte le principali testate inglesi una notizia sensazionale: dal Telegraph, all’Indipendent, dalla BBC al Daily Mail. Il governo inglese, dopo le recenti e importanti misure tese ad alleggerire normativamente la pandemia da Covid, si troverebbe di fronte a una clamorosa inversione a U in merito al piano per le vaccinazioni Covid obbligatorie per i sanitari dell’NHS (il sistema sanitario nazionale inglese) e gli assistenti sociali. dietrofront sulla Vaccinazione ai sanitari in Gran Bretagna Sajid Javid, l’attuale Segretario di Stato per la salute del Regno Unito, ha dovuto subire importanti pressioni tese a rivedere, o addirittura ad eliminare, l’obbligo di vaccinale per gli operatori sanitari che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Londra, 31 gen — Sta rimbalzando su tutte le principali testate inglesi una notizia sensazionale: dal Telegraph, all’Indipendent, dalla BBC al Daily Mail. Il, dopo le recenti e importanti misure tese ad alleggerire normativamente la pandemia da Covid, si troverebbe di fronte a una clamorosa inversione a U in merito al piano per le vaccinazioni Covid obbligatorie per idell’NHS (il sistemao nazionale) e gli assistenti sociali.sullaaiin Gran Bretagna Sajid Javid, l’attuale Segretario di Stato per la salute del Regno Unito, ha dovuto subire importanti pressioni tese a rivedere, o addirittura ad eliminare, l’obbligo di vaccinale per gli operatoriche ...

