Unione Nazionale Consumatori denuncia: Ryanair rifiuta i rimborsi Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unione Nazionale Consumatori, UNC, ha proceduto a segnalare Ryanair all’Antitrust, all’ENAC e all’Autorità dei Trasporti a seguito di diverse segnalazioni di utenti che si sono visti rifiutare il rimborso del biglietto dopo aver contratto il Covid Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione si legge che si sono registrate diverse segnalazioni di cittadini che si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 31 gennaio 2022), UNC, ha proceduto a segnalareall’Antitrust, all’ENAC e all’Autorità dei Trasporti a seguito di diverse segnalazioni di utenti che si sono vistire il rimborso del biglietto dopo aver contratto ilNel comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione si legge che si sono registrate diverse segnalazioni di cittadini che si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

paologubbi : RT @ProItalia_org: Siamo in palpitante attesa del discorso di #Mattarella. Farà una marchetta all'Unione Europea o elogerà la straordinaria… - ZioKlint : RT @ProItalia_org: Siamo in palpitante attesa del discorso di #Mattarella. Farà una marchetta all'Unione Europea o elogerà la straordinaria… - Efisio31251859 : RT @ProItalia_org: Siamo in palpitante attesa del discorso di #Mattarella. Farà una marchetta all'Unione Europea o elogerà la straordinaria… - Mirko92982183 : RT @ProItalia_org: Siamo in palpitante attesa del discorso di #Mattarella. Farà una marchetta all'Unione Europea o elogerà la straordinaria… - pensivin : RT @ProItalia_org: Siamo in palpitante attesa del discorso di #Mattarella. Farà una marchetta all'Unione Europea o elogerà la straordinaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Unione Nazionale Il futuro del trasporto pubblico è gratuito? ...e treni (in quest'ultimo caso esclusa la prima classe) e spostarsi in tutto il territorio nazionale ... secondo l'Eurostat, ha il maggior numero di autoveicoli per 1000 abitanti dell'intera Unione ...

'Intese, chiave della società aperta' Al di là delle parole si ribadiva con forza che identità nazionale italiana e storia della presenza ... in particolare attraverso l'Unione delle Comunità Ebraiche che è in effetti firmataria e titolare ...

Unione Nazionale Consumatori denuncia: Ryanair rifiuta i rimborsi Covid Consumatore.com Unione Nazionale Consumatori denuncia: Ryanair rifiuta i rimborsi Covid L'Unione Nazionale Consumatori contro Ryanair che si sta rifiutando di rimborsare i biglietti ai passeggeri trovatisi positivi al Covid ...

Certificato digitale UE: da domani al via il periodo di accettazione di 270 giorni A partire da domani iniziano ad applicarsi le nuove norme relative al periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione COVID digitali dell’UE utilizzati per viaggiare a ...

...e treni (in quest'ultimo caso esclusa la prima classe) e spostarsi in tutto il territorio... secondo l'Eurostat, ha il maggior numero di autoveicoli per 1000 abitanti dell'intera...Al di là delle parole si ribadiva con forza che identitàitaliana e storia della presenza ... in particolare attraverso l'delle Comunità Ebraiche che è in effetti firmataria e titolare ...L'Unione Nazionale Consumatori contro Ryanair che si sta rifiutando di rimborsare i biglietti ai passeggeri trovatisi positivi al Covid ...A partire da domani iniziano ad applicarsi le nuove norme relative al periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione COVID digitali dell’UE utilizzati per viaggiare a ...