Uncharted, il film con Tom Holland tratto dal videogame: la trama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Uncharted, il nuovo film con Tom Holland in arrivo al cinema e tratto dall’omonimo videogame: la trama e la data d’uscita. Finalmente Sony Pictures e Warner Bros Entertainment Italia hanno pubblicato il trailer finale in italiano di Uncharted, il nuovo film con Tom Holland che uscirà il 17 febbraio nelle sale cinematografiche e diretto da Ruben Fleischer. Il film racconterà le origini di Nathan Drake, la storia è infatti ispirata alla serie di videogiochi di Naughty Dog. Uncharted, il nuovo film con Tom Holland (via social)Il film Uncharted è tratto dall’omonima serie di videogame ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 31 gennaio 2022), il nuovocon Tomin arrivo al cinema edall’omonimo: lae la data d’uscita. Finalmente Sony Pictures e Warner Bros Entertainment Italia hanno pubblicato il trailer finale in italiano di, il nuovocon Tomche uscirà il 17 febbraio nelle sale cinematografiche e diretto da Ruben Fleischer. Ilracconterà le origini di Nathan Drake, la storia è infatti ispirata alla serie di videogiochi di Naughty Dog., il nuovocon Tom(via social)Ildall’omonima serie di...

Advertising

CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Uncharted: il trailer definitivo del film con Tom Holland in uscita il 17 febbraio) è sta… - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Nathan Drake (Tom Holland) e Victor Sullivan (Mark Wahlberg) partono alla ricerca dell'oro perduto di Ferdinando Magellano n… - IGNitalia : Nathan Drake (Tom Holland) e Victor Sullivan (Mark Wahlberg) partono alla ricerca dell'oro perduto di Ferdinando Ma… - marco_m_ : RT @UCI_Cinemas: ??PREVENDITE APERTE?? La caccia all'oro di Magellano sta per avere inizio con un cast stellare: #TomHolland, #MarkWahlberg e… - UCI_Cinemas : ??PREVENDITE APERTE?? La caccia all'oro di Magellano sta per avere inizio con un cast stellare: #TomHolland,… -