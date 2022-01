Una vita anticipazioni: Lolita sviene e finisce in ospedale, che cos’ha? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Felipe ha vomitato addosso a Genoveva tutta la sua rabbia. Le ha detto che sa tutto di quello che ha fatto in passato e anche della sua relazione clandestina con Santiago. Le ha detto che sa del figlio, che poteva anche non essere il suo. La donna in lacrime ha provato a negare tutto ma Felipe vuole solo una cosa: annullare questo matrimonio che lo tiene ancora legato a lei. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 1 febbraio 2022. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1317 di Acacias 38… Roberto rischia di far esplodere il ristorante e teme di iniziare a perdere colpi. Intanto Miguel continua a controllare le strane attività dei nonni. Bellita inizia a cantare in casa e questo rende complicate le cose visto che i vicini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Felipe ha vomitato addosso a Genoveva tutta la sua rabbia. Le ha detto che sa tutto di quello che ha fatto in passato e anche della sua relazione clandestina con Santiago. Le ha detto che sa del figlio, che poteva anche non essere il suo. La donna in lacrime ha provato a negare tutto ma Felipe vuole solo una cosa: annullare questo matrimonio che lo tiene ancora legato a lei. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 1 febbraio 2022. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1317 di Acacias 38… Roberto rischia di far esplodere il ristorante e teme di iniziare a perdere colpi. Intanto Miguel continua a controllare le strane attività dei nonni. Bellita inizia a cantare in casa e questo rende complicate le cose visto che i vicini ...

