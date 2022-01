Una nuova lettera di Soleil ad Alex: le anticipazioni della puntata del GF VIP (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una lettera appassionata di Soleil Sorge è in arrivo per Alex Belli e finalmente potremo conoscere il contenuto! Secondo le anticipazioni lanciate da Federica Panicucci a Mattino 5 nel GF Vip 6 di questa sera Alex Belli riceverà questa gradita sorpresa e sapremo cosa vuole dirgli l’ex tronista. Oramai, tutte le puntate del Grande Fratello Vip 6, continuano a girare intorno al triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. La lettera di Soleil Sorge Caro Alex,c’è posta per te! Secondo quello che sostiene Federica Panicucci, Soleil Sorge farà arrivare una nuova lettera molto appassionata per Alex Belli, stavolta aperta al ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unaappassionata diSorge è in arrivo perBelli e finalmente potremo conoscere il contenuto! Secondo lelanciate da Federica Panicucci a Mattino 5 nel GF Vip 6 di questa seraBelli riceverà questa gradita sorpresa e sapremo cosa vuole dirgli l’ex tronista. Oramai, tutte le puntate del Grande Fratello Vip 6, continuano a girare intorno al triangolo amoroso traBelli,Sorge e Delia Duran. LadiSorge Caro,c’è posta per te! Secondo quello che sostiene Federica Panicucci,Sorge farà arrivare unamolto appassionata perBelli, stavolta aperta al ...

