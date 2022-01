Una Bugatti da 8 milioni avvistata da un benzinaio in Salento: ne esistono solo 10 al mondo, cosa ci faceva lì? È giallo sul proprietario (Di lunedì 31 gennaio 2022) cosa ci faceva una Bugatti Centodieci bianca da 8 milioni ferma a fare benzina in un distributore di Nardò, la splendida cittadina barocca in provincia di Lecce? È giallo, da quando una donna ha immortalato la scena e ha pubblicato la foto sui social. Il clamore è dato non solo dal valore stellare dell’auto, ma anche dal fatto che si tratta di un modello super esclusivo, di cui ne sono stati prodotti solo 10 esemplari al mondo per altrettanti multimilionari, uno dei quali è Cristiano Ronaldo. In particolare, la Bugatti in questione aveva la targa tedesca ed era guidata da un ragazzo: al momento la “caccia” al proprietario però non ha dato frutti. “Il mio compagno – ha spiegato a Repubblica la signora Isabel, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)ciunaCentodieci bianca da 8ferma a fare benzina in un distributore di Nardò, la splendida cittadina barocca in provincia di Lecce? È, da quando una donna ha immortalato la scena e ha pubblicato la foto sui social. Il clamore è dato nondal valore stellare dell’auto, ma anche dal fatto che si tratta di un modello super esclusivo, di cui ne sono stati prodotti10 esemplari alper altrettanti multimilionari, uno dei quali è Cristiano Ronaldo. In particolare, lain questione aveva la targa tedesca ed era guidata da un ragazzo: al momento la “caccia” alperò non ha dato frutti. “Il mio compagno – ha spiegato a Repubblica la signora Isabel, che ha ...

