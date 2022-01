Un vigile sempre meno urbano, a Fano in 12 hanno cambiato mansione nel giro di un anno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fano - vigile urbano magari non si nasce, in qualche caso ci si diventa, di sicuro è sempre più raro che ci si resti. Tra aspirazioni professionali dei dipendenti ed esigenze della macchina ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 31 gennaio 2022)magari non si nasce, in qualche caso ci si diventa, di sicuro èpiù raro che ci si resti. Tra aspirazioni professionali dei dipendenti ed esigenze della macchina ...

Advertising

bb_psyco : SPOILER . . . . . . . . . . Il vigile, il papà di lei è morto, il mio personaggio preferito come sempre muore. Per… - Bufalenet : @AngeloLaValle6 @doctorgis84 @butacit @DavidPuente @MedBunker Ancora insistono? - cryptogio : @itsmeback_ sabri ti consiglio la vigile attesa in questo caso. vedrai che è sempre meglio starci alla larga dagli ospedali per noi.... - andreisepotessi : @ValeValentina2 Guarito…..mai richiesto…..e sempre in vigile attesa…… - picco62 : @FIMCislStampa @FimLombardia @Quirinale @CislNazionale Buon lavoro Presidente,un occhio sia sempre vigile sul lavor… -