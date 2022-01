Un recente studio ha dimostrato che seguire un’alimentazione sana dai primi mesi di gravidanza riduce il rischio di sviluppare il diabete gestazionale Ecco tutto quello che c’è da sapere e i consigli della nutrizionista per le donne in dolce attesa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’importanza diuna dietainè sostenuta a livello scientifico ormai da molti anni in quanto la nutrizione è un fattore determinante per lo stato di salute e crescita durante la vita in utero. Idirappresentano infatti per la donna una fase delicatavita, un periodo in cui ai cambiamenti del corpo corrisponde spesso la necessità di rivedere in parte le proprie abitudini anche in fatto di alimentazione.e dieta in: 10 cose daguarda le foto ...