Un posto al sole: Marina non la ferma nessuno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Chiara deve decidere se accettare la proposta di Roberto. Marina intanto mette Fabrizio alle strette. chiara di fronte ad un bivioUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative all’episodio di oggi ci fanno sapere che Chiara deve prendere velocemente una decisione e l’unica persona che può aiutarla è Nunzi. Marina, intanto, affronta Fabrizio. La donna è in crisi con suo marito e il comportamento di Fabrizio non fa altro che allontanarli. Per questo motivo lo mette alle strette. Infine, Silvia, con la caviglia ancora dolorante, accetta l’aiuto di Giancarlo. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Un posto al sole: Chiara e Marina di ... Leggi su formatonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le anticipazioni di Unalci svelano che Chiara deve decidere se accettare la proposta di Roberto.intanto mette Fabrizio alle strette. chiara di fronte ad un bivioUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni relative all’episodio di oggi ci fanno sapere che Chiara deve prendere velocemente una decisione e l’unica persona che può aiutarla è Nunzi., intanto, affronta Fabrizio. La donna è in crisi con suo marito e il comportamento di Fabrizio non fa altro che allontanarli. Per questo motivo lo mette alle strette. Infine, Silvia, con la caviglia ancora dolorante, accetta l’aiuto di Giancarlo. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Unal: Chiara edi ...

