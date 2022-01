Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio: trama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ritorna a tenere compagnia al pubblico di Rai3 l’amata soap ambientata a Napoli. Un posto al sole propone 5 nuovi episodi tutti da gustare e che come al solito si svolgono all’ombra del Vesuvio questa volta a partire da lunedì 31 gennaio 2022 ed accompagneranno i telespettatori con i nuovi sviluppi di trama fino a venerdì 4 febbraio 2022. Scopri le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole. Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 31 gennaio 2022 La storica collaborazione di Rai3 con Un ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ritorna a tenere compagnia al pubblico di Rai3 l’amataambientata a Napoli. Unalpropone 5 nuovi episodi tutti da gustare e che come al solito si svolgono all’ombra del Vesuvio questa volta a partire da312022 ed accompagneranno i telespettatori con i nuovi sviluppi difino a2022. Scopri ledei cinque nuovi episodi di Unal. Unal: lenuovein onda dal 312022 La storica collaborazione di Rai3 con Un ...

Un posto al sole, le trame dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 Tv Sorrisi e Canzoni Ciclocross, Paletti è 15° ai mondiali Ma la stagione resta soddisfacente Luca Paletti ha concluso al 15° posto il mondiale di ciclocross a Fayetteville, nello stato dell’Arkansas(Usa). Il 17enne figlio d’arte, nonostante una prova generosa, non è riuscito ad esprimersi ai ...

