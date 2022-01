Un Posto al Sole, anticipazioni 1 febbraio: il piano di Roberto Ferri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di martedì 1 febbraio: Roberto Ferri ha un piano. Cosa succederà adesso? Un bacio appassionato che tra Roberto e Marina mancava da diverso tempo. I rapporti con Fabrizio si sono inevitabilmente incrinati, nonostante l’affetto per l’uomo non manchi, ed ora la donna si trova in una situazione davvero scomoda. Cosa sceglierà di fare? Roberto Ferri compiaciuto (via screenshot)A Roberto sono legati anche gli sviluppi riguardanti le vicende imprenditoriali di Chiara Petrone. La ragazza è ad un bivio: provare a condurre l’attività di famiglia da sola dopo la tragica morte del padre o provare a farsi aiutare? In tutto questo, la Petrone deve far ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unaldella puntata di martedì 1ha un. Cosa succederà adesso? Un bacio appassionato che trae Marina mancava da diverso tempo. I rapporti con Fabrizio si sono inevitabilmente incrinati, nonostante l’affetto per l’uomo non manchi, ed ora la donna si trova in una situazione davvero scomoda. Cosa sceglierà di fare?compiaciuto (via screenshot)Asono legati anche gli sviluppi riguardanti le vicende imprenditoriali di Chiara Petrone. La ragazza è ad un bivio: provare a condurre l’attività di famiglia da sola dopo la tragica morte del padre o provare a farsi aiutare? In tutto questo, la Petrone deve far ...

Advertising

callingpostit_ : Mio papà che non può parlare con me al telefono perché fanno un posto al sole, that's amore ? - tweetacaso_ : RT @Francescaa231: ad oggi la mia finale è questa: Sole Jess Sophie Barù Kabir (se Gian fosse rimasto l'avrei messo al suo posto) #gfvip… - angebolat : RT @itsteaatime: Barù:Lo scherzo più triste della storia degli scherzi. Entra Jessica al posto di sole. Prima di tutto inciampa in una scat… - Emyli009 : RT @itsteaatime: Barù:Lo scherzo più triste della storia degli scherzi. Entra Jessica al posto di sole. Prima di tutto inciampa in una scat… - MaxxGhe : RT @andreadelogu: Ma scusate ad un posto al sole c’è anche la ddrrroga?!? @MarioManca @MichelaGiraud @Dile -