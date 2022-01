Ultimo giorno di mercato: l’Atalanta chiude col colpo Mihaila, la Lazio vuole Miranchuk (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultime ore di calciomercato, anche per l’Atalanta. Dopo aver abbracciato Boga e aver dato l’addio a Gosens, la società nerazzurra si prepara ad accogliere Valentin Mihaila. L’esterno rumeno classe 2000 di proprietà del Parma arriverà a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un colpo in fase di chiusura per il presente e il futuro, per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Gasperini. Destro naturale, ama giocare nella zona sinistra del campo per sfruttare la sua abilità nell’uno contro uno rientrando sul piede preferito e diventare pericoloso in fase offensiva con gol e assist. L’acquisto di Mihaila permetterà agli uomini mercato nerazzurri di lasciar partire Miranchuk. Il russo da quando è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultime ore di calcio, anche per. Dopo aver abbracciato Boga e aver dato l’addio a Gosens, la società nerazzurra si prepara ad accogliere Valentin. L’esterno rumeno classe 2000 di proprietà del Parma arriverà a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Unin fase di chiusura per il presente e il futuro, per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Gasperini. Destro naturale, ama giocare nella zona sinistra del campo per sfruttare la sua abilità nell’uno contro uno rientrando sul piede preferito e diventare pericoloso in fase offensiva con gol e assist. L’acquisto dipermetterà agli uomininerazzurri di lasciar partire. Il russo da quando è ...

