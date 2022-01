Ufficiale | sfuma un obiettivo per il Napoli | si trasferisce in Liga

(Di lunedì 31 gennaio 2022)un altroper ili partenopei negli ultimi mesi si erano seriamente interessati al cartellino di Reinildo Mandava esterno sinistro e gioiellino del Lille. Le speranze azzurre sono però ufficialmente svanite, infatti secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano Reinildo si aggregherà immediatamente all’Atletico Madrid di Simeone. Reinildo Atletico Madrid SimeoneI dettagli dell’operazione A dire il vero la trattativa non è ancora formalmentema di fatto gli accordi con il Lille e con il calciatore sono già stati raggiunti dai Colchoneros. Gli ultimi dettagli saranno limati non appena l’esterno arriverà a Madrid dove dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito, una corsa contro il tempo che il Cholo ...

