UFFICIALE- Sfuma definitivamente l’obiettivo azzurro | c’è il comunicato!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 gennaio 2022) È già partito il dopo Insigne in casa Napoli, il cui addio a giugno è. Tanti i nomi che sono stati fatti per sostituire il capitano di cui l’ultimo è quello di Adnan Januzaj. Una notizia dell’ultima ora però segnala come siato uno degli obiettivi che sembrava più stuzzicare i gusti del ds Giuntoli, cioè quello dell’argentino Julian Alvarez. Il talento del River Plate è stato infatti ufficialmente acquistato dal Manchester City. Foto: Getty Images- Julian Alvarez I Citizens verseranno nelle casse degli argentini l’intera somma della clausola rescissoria di 18 milioni di euro. Alvarez ha firmato un contratto della durata di 5 anni e resterà in prestito al River fino a giugno. Manchester City su Twitter: “We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River ...