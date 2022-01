UFFICIALE – Genoa | preso Gudmundsson dall’Az Alkmar

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilchiude per l’arrivo di: il comunicatodel club rossoblù Ilha comunicato con una notal’acquisto di Albert: «Ilha formalizzato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore islandese Albert, che arriva dall’ AZ Alkmaar e vestirà la maglia numero 11. Nato a Reykjavìk il 15 giugno 1997,è cresciuto nelle giovanili dell’Heerenveen e del PSV, con cui ha vinto l’edizione 2017/18 dell’Eredivisie, la massima serie olandese, prima del trasferimento all’AZ. Per lui 24 reti e 14 assist in 110 presenze con le prime squadre di PSV e AZ Alkmaar. In questa stagione ...

L'ultimo colpo di mercato del Genoa è stato Albert Gudmundsson. L'esterno islandese è arrivato per una cifra pari a un milione e...