UFFICIALE – Everton scatenato | preso Van de Beek

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’con una notaha comunicato l’acquisto di Donny Van dedal Manchester United L’in queste ultime ore di mercato inglese. Ufficializzato l’arrivo del centrocampista olandese Donny Van de. Welcome toFootball Club, @Donny6! ???—(@) January 31, 2022 Il centrocampista arriva dal Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

20.02 - VAN DE BEEK ALL'Il centrocampista olandese raggiunge Lampard: arriva in prestito ... 19.59 - JOVANE CABRAL ALLA LAZIO: ÈL'attaccante capoverdiano saluta lo Sporting ...Commenta per primo Donny van de Beek lascia il Manchester United. E'il prestito del centrocampista olandese all'fino al termine della stagione.20.10 - Svolta per Ousmane Dembele: secondo ABC, l' attaccante del Barcellona al 99% passerà al Chelsea prima della chiusura del mercato, accordo raggiunto tra le società. Il presidente Laporta ha dic ...L’ Everton piazza il colpo proprio sul gong. A pochi minuti dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, il club inglese tramite un comunicato ufficiale ha annunciato di aver acquistato D ...